Napoli donna con pinze nell?addome c?è l?operazione bis | Ora torno a vivere

Una donna di 53 anni è stata sottoposta a un secondo intervento chirurgico in seguito alla presenza di pinze all’interno del suo addome, che erano state inserite durante un precedente intervento. Dopo l’operazione, la donna si trova in buone condizioni di salute ed è stata dimessa dall’ospedale. La paziente ha espresso soddisfazione per il risultato e ha dichiarato di poter guardare con speranza al futuro.

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