Napoli donna con pinze nell?addome c?è l?operazione bis | Ora torno a vivere
Una donna di 53 anni è stata sottoposta a un secondo intervento chirurgico in seguito alla presenza di pinze all’interno del suo addome, che erano state inserite durante un precedente intervento. Dopo l’operazione, la donna si trova in buone condizioni di salute ed è stata dimessa dall’ospedale. La paziente ha espresso soddisfazione per il risultato e ha dichiarato di poter guardare con speranza al futuro.
È stata operata, sta bene, e adesso può tornare a sperare in una vita?normale? la donna di 53 anni nel cui addome i chirurghi che le avevano praticato un intervento di.🔗 Leggi su Ilmattino.it
Napoli, donna con pinze nell’addome, c’è l’operazione bis: «Ora torno a vivere»
Notizie correlate
Una donna ha trovato delle forbici chirurgiche nell’addome sette mesi dopo un’operazione di addominoplastica a NapoliSe n'è accorta dopo una TAC, quando i dolori erano diventati insopportabili: il chirurgo le aveva detto che erano normali conseguenze...
Pinze dimenticate nell'addome, l'esperto: "Una svista grave"AGI - Dolori insopportabili ai quali ha dovuto resistere per mesi, fino a quando una tac non ha rivelato una causa impensabile.
Argomenti più discussi: Napoli, donna con pinze nell’addome, c’è l’operazione bis: Ora torno a vivere; Da Piacenza a Napoli per addominoplastica, per 7 mesi pinze nella pancia; Napoli, donna con pinze nell’addome, c’è l’operazione bis: Ora torno a vivere; Dimenticano le pinze nella pancia: sette mesi di inferno dopo il ritocchino.
È stata operata, sta bene, e adesso può tornare a sperare in una vita normale la donna di 53 anni nel cui addome i chirurghi che le avevano praticato un intervento di addominoplastica dimenticando un paio di pinze. Vicenda surreale ai confini della realtà, c facebook
L'episodio a Napoli. Una donna subirà un nuovo intervento per la rimozione del ferro x.com
Napoli, donna con pinze nell’addome, c’è l’operazione bis: «Ora torno a vivere»È stata operata, sta bene, e adesso può tornare a sperare in una vita normale la donna di 53 anni nel cui addome i chirurghi che le avevano praticato un intervento ... ilmattino.it