Una donna ha trovato delle forbici chirurgiche nell'addome sette mesi dopo un'operazione di addominoplastica a Napoli
Una donna ha scoperto di avere delle forbici chirurgiche all’interno del suo addome sette mesi dopo un intervento di addominoplastica a Napoli. La scoperta è avvenuta durante una TAC, dopo che i dolori erano diventati insopportabili. Il chirurgo aveva inizialmente affermato che i fastidi erano conseguenze normali dell’intervento. La donna si è rivolta a un altro specialista per approfondire la situazione.
Se n'è accorta dopo una TAC, quando i dolori erano diventati insopportabili: il chirurgo le aveva detto che erano normali conseguenze dell'addominoplastica.🔗 Leggi su Fanpage.it
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