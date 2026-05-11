Napoli Di Marzio frena il mercato | Prima vanno chiariti Conte e Manna

A Napoli, il mercato è temporaneamente fermo in attesa di chiarimenti riguardo al futuro di Antonio Conte e Giovanni Manna. Prima di procedere con eventuali acquisti, la società intende definire la posizione dei due dirigenti e allenatore, evitando decisioni premature. La situazione attuale richiede di risolvere questioni interne prima di riprendere le trattative di mercato.

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"> Prima degli acquisti, il Napoli dovrà risolvere i dubbi interni legati al futuro di Antonio Conte e Giovanni Manna. È questa la posizione espressa da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Radio Marte, con il giornalista di Sky Sport che ha invitato alla prudenza sulle indiscrezioni di mercato circolate nelle ultime ore attorno al club azzurro. Secondo quanto dichiarato da Gianluca Di Marzio a Radio Marte, molte delle operazioni accostate al Napoli dipendono direttamente dalla permanenza dell’attuale assetto tecnico-dirigenziale. Il riferimento è soprattutto ai nomi di Anan Khalaili, Mario Gila e Juanlu Sanchez, profili seguiti dal direttore sportivo Giovanni Manna e graditi anche ad Antonio Conte.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, Di Marzio frena il mercato: “Prima vanno chiariti Conte e Manna” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Manna, spunta Richard Ríos per il mercato estivo (Di Marzio)Il Napoli guarda già oltre la stagione in corso e inizia a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa del futuro. Leggi anche: Napoli, Di Marzio svela: “Sarri è la prima scelta se Conte va via” Si parla di: La Roma cerca un nuovo Ds, Di Marzio annuncia: Gasperini insiste per Manna!, spunta la posizione di ADL; Il Como frena il Napoli: cosa cambia per il conto alla rovescia dell'Inter verso lo scudetto. @DiMarzio frena su Anan #Khalaili e Mario Gila a #SSCNapoli: La @OfficialASRoma spinge per #Manna, va chiarito futuro #Conte Anan Khalaili al Napoli? Non è detto. Lo stesso vale per Mario Gila ed altri calciatori trattati da Giovanni Manna nelle scors x.com Di Marzio frena su Anan Khalaili e Gila a Napoli: La Roma spinge per Manna, va chiarito futuro ConteAnan Khalaili al Napoli? Non è detto. Lo stesso vale per Mario Gila ed altri calciatori trattati da Giovanni Manna nelle scorse settimane. L'esperto di calciomercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ... msn.com