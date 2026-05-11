Il presidente del club ha annunciato che Giovanni Manna resterà al suo ruolo di direttore sportivo anche per la prossima stagione, nonostante ci fosse un interesse da parte di un altro club. La decisione è stata comunicata ufficialmente e conferma la volontà di mantenere stabile la guida sportiva della squadra. La scelta arriva dopo settimane di trattative e discussioni interne.

Giovanni Manna continua al Napoli: De Laurentiis ha deciso di trattenere il direttore sportivo nonostante l’interesse della Roma per la prossima stagione. Manna e il Napoli: il contratto che blinda tutto. Come rivela Repubblica, Aurelio De Laurentiis ha chiuso definitivamente ogni ipotesi di cessione del suo direttore sportivo. I tre anni di contratto ancora in essere rappresentano la base legale che impedisce qualsiasi trasferimento verso altri club. La Roma aveva sondato il terreno nelle ultime settimane, ma la volontà del presidente partenopeo è categorica: Manna rimane a Napoli e continua il suo lavoro di programmazione per la stagione 2026-27.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, decisione definitiva di De Laurentiis: svolta sul futuro del club

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