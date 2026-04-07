NOTTE DA OSCAR E BORDATE. Durante la prima americana del docufilm “Ag4in” all’Egyptian Theatre di Hollywood, Aurelio De Laurentiis ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Los Angeles. Il presidente del Napoli ha festeggiato la recente vittoria sul Milan e ha blindato Antonio Conte, lanciando un durissimo attacco alla FIGC, accusata di immobilismo dopo il disastro Mondiale. De Laurentiis ha chiarito che il tecnico leccese non accetterà mai la panchina dell’Italia senza garanzie ferree, rilanciando poi le ambizioni Scudetto degli azzurri, frenate in questa stagione soltanto da un’emergenza infortuni senza precedenti. Cosa ha detto Aurelio De Laurentiis da Hollywood sul futuro di Antonio Conte in Nazionale e sulle colpe della FIGC?. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Il rimpianto di De Laurentiis sugli infortuni del Napoli e la verità sul futuro di Conte

Napoli, la verità sul futuro con De Laurentiis: avete sentito l’annuncio? I dettagliValentina De Laurentiis si racconta in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ e parla del suo rapporto con il Napoli e con Aurelio De Laurentiis.

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Temi più discussi: Calciomercato Napoli: idea Salah se partono Lukaku e De Bruyne. È un pallino di De Laurentiis, spunta un retroscena; Napoli, Conte incita i suoi: Vinciamole tutte. Il messaggio di De Laurentiis; Caso Lukaku, spunta la reazione di Conte e De Laurentiis!; Vincerle tutte: è arrivato l’ordine di Conte per chiudere la stagione senza alcun rimpianto.

Poco rassicuranti le parole di Conte e De Laurentiis ma è anche un gioco delle partiL'orgoglio e la forza di due professionisti che sono due numeri uno nei loro campi d'azione: Conte e De Laurentiis ... ilnapolista.it

De Laurentiis: Quinto Scudetto senza infortuni. Conte è il re delle sorpreseAurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, ha partecipato ieri sera alla prima proiezione americana del docufilm Ag4in – Il film del quarto scudetto del Napoli, che racconta l’emozionante c ... msn.com

Conte in Nazionale Aurelio De Laurentiis non si tirerebbe indietro. Ma dubita che Antonio accetterebbe. Il patron azzurro ha parlato all'anteprima del film scudetto SSC Napoli a Los Angeles. A margine dell’evento tenutosi nelle scorse ore negli USA, la premi - facebook.com facebook

Tra i protagonisti della serata anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che si è lasciato coinvolgere dall’entusiasmo dei tifosi, unendosi ai cori e saltando insieme a loro sulle note del classico sfottò “Chi non salta juventino è” John De Laurentiis x.com