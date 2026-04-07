Il rimpianto di De Laurentiis sugli infortuni del Napoli e la verità sul futuro di Conte

Da napolissimo.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

NOTTE DA OSCAR E BORDATE. Durante la prima americana del docufilm “Ag4in” all’Egyptian Theatre di Hollywood, Aurelio De Laurentiis ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Los Angeles. Il presidente del Napoli ha festeggiato la recente vittoria sul Milan e ha blindato Antonio Conte, lanciando un durissimo attacco alla FIGC, accusata di immobilismo dopo il disastro Mondiale. De Laurentiis ha chiarito che il tecnico leccese non accetterà mai la panchina dell’Italia senza garanzie ferree, rilanciando poi le ambizioni Scudetto degli azzurri, frenate in questa stagione soltanto da un’emergenza infortuni senza precedenti. Cosa ha detto Aurelio De Laurentiis da Hollywood sul futuro di Antonio Conte in Nazionale e sulle colpe della FIGC?. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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Napoli, la verità sul futuro con De Laurentiis: avete sentito l’annuncio? I dettagliValentina De Laurentiis si racconta in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ e parla del suo rapporto con il Napoli e con Aurelio De Laurentiis.

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