Il Napoli batte Verona 2-1 in trasferta, con Hojlund che segna il gol della bandiera per i padroni di casa. La squadra partenopea conquista tre punti in una gara caratterizzata da momenti di difficoltà, ma alla fine riesce a portare a casa la vittoria. La partita si conclude con il Napoli in testa alla classifica, mentre il Verona rimane all’ultimo posto.

Il Napoli torna a vincere e lo fa con vigore, pur in una partita sul campo dell'ultima in classifica e non sempre brillante al massimo. Ma serviva vincere dopo il viaggio di Bergamo, serviva tornare a sorridere e allontanare il ritorno delle avversarie in zona Champions League. Ora sedendosi comodamente sul divano per gustarsi Roma-Juventus. Il primo tempo è segnato dal gol di Hojlund: una frustata bellissima di testa che sorprende tutti e anche Montipò. Il danese vale il vantaggio in una prima frazione non proprio emozionante: poche azioni, pochi brividi. Il secondo lo regala sempre Rasmus che potrebbe raddoppiare, ma supera solo Montipò e si fa frenare da Edmundsson sulla linea di porta. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Verona-Napoli 1-2, Hojlund non basta, serve Lukaku a far sorridere Conte

