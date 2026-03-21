Gli editori | Contratto di lavoro dei giornalisti ancorato a modelli non più esistenti

Gli editori della Fieg hanno dichiarato che il contratto di lavoro dei giornalisti si basa su modelli ormai superati e non più adeguati alle realtà attuali. Secondo loro, le disposizioni previste nel contratto non rispecchiano più le condizioni di lavoro e le esigenze del settore giornalistico, evidenziando una distanza tra le normative e le pratiche quotidiane. La questione riguarda la compatibilità tra norme e situazioni concrete.

“Gli editori della Fieg rilevano che siamo in presenza di un contratto nazionale di lavoro ancorato a modelli di business non più esistenti e che garantisce dei privilegi ormai non più sostenibili, quali ad esempio il pagamento delle ex festività abolite 50 anni fa o gli automatismi retributivi in percentuale che, peraltro, hanno ampiamente tenuto indenni i giornalisti dagli effetti dell’inflazione ”. Lo scrive la Federazione italiana degli editori commentando i due giorni di sciopero annunciati dalla Fnsi per il 27 marzo e il 16 aprile in relazione alle trattative per il rinnovo contrattuale. “Questa è la ragione per cui il sindacato non ha... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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