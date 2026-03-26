Roshelle | Il genere musicale è una gabbia Ecco perché ho smesso col rap L’intervista

Roshelle, cantante nota per aver partecipato alla decima edizione di X Factor nel team di Fedez, ha recentemente annunciato di aver interrotto la sua attività nel genere rap, definendolo una gabbia musicale. La sua decisione arriva dopo un percorso che l’ha portata a distinguersi nel panorama musicale, dove aveva raggiunto una certa notorietà. La cantante ha condiviso questa scelta attraverso un’intervista pubblicata di recente.

Molti l’hanno conosciuta come concorrente di X Factor, decima edizione, la stessa di Gaia, in squadra con Fedez. Molti di più quando è diventata una delle più interessanti nuove voci femminili della scena rap, collezionando una serie di collaborazione con i pezzi da 90 della nuova discografia italiana, da Geolier ( Na catena ) a Serena Brancale ( Like a Melody ), da Rkomi ( Paradiso Vs. Inferno ), a Emis Killa ( Rosa naturale ), fino a Guè e Mecna ( Ti amo, ti odio ). Insomma, un curriculum di tutto rispetto per cui intorno alla figura di Roshelle si è creata una fortissima hype. Poi per un po’ le uscite si sono fatte più rare, si sospettava la lavorazione di un disco, un long form, una cosa inedita per un’artista moderna che, in quanto moderna, viveva fondamentalmente di singoli. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Leggi anche: Annandrea Vitrano, intervista all'attrice: “Quando ho smesso di vivere per il lavoro, ho ritrovato me stessa” Antonio La Cava, l'intervista allo chef nomade dei social: “Ho smesso di inseguire la perfezione”Ci sono persone che, a un certo punto, sentono che il posto in cui si trovano non è più quello giusto. Contenuti utili per approfondire Roshelle Il genere musicale è una... Roshelle: Alle mie passioni ho detto: mangiatemi26 mar 2026 - Tra sogno e realtà, la cantautrice pubblica un primo album in cui può rispecchiarsi: l’intervista. rockol.it Roshelle, l'album Mangiami Pure: Andare contro il buio può portare sorpreseLe canzoni del disco sono come una scatola di cioccolatini assortiti, ciascun pezzo ha un proprio gusto: dolce o amaro, delicato o intenso, imprevedibile. Ogni brano rappresenta una tappa di un percor ... tg24.sky.it