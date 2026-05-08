Durante il Napoli Comicon 2026, è stata pubblicata un’intervista a Liam Sharp, che ha raccontato della sua collaborazione con Grant Morrison, definendola un’esperienza positiva. Nel corso della conversazione, Sharp ha anche commentato sul personaggio di Dredd, affermando che nel Regno Unito la sua rappresentazione è stata spesso usata come parodia per criticare l’ideologia fascista.

Dredd è sempre stato una parodia ., il pubblico inglese prendeva per il culo l’ideologia fascista attraverso la parodia. Di nuovo Napoli Comicon, questa volta in compagnia del gigante buono Liam Sharp, eclettico artista completo che ha lavorato negli anni con Grant Morrison, Garth Ennis e si è sempre messo alla prova anche con lavori scritti e disegnati da lui, come il recentissimo Starhenge, edito in Italia da Mirage Comics. Non solo fumetti, Liam Sharp è anche approdato ad Hollywood lavorando a diversi film tra cui Lost in Space, Small Soldiers e il documentario The Death of Superman Lives: What Happened?, il film mai nato su Superman con protagonista Nicholas Cage.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Napoli Comicon 2026 – Intervista a Liam Sharp: “Lavorare con Grant Morrison è stato fantastico!”

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