Al Napoli Comicon 2026, è stato possibile intervistare l’illustratore coinvolto nella creazione di alcune nuove tavole di Spider-Man Noir. L’artista ha parlato del suo lavoro e dell’esperienza di aver contribuito a una delle versioni più apprezzate del personaggio. La discussione si è concentrata sulla realizzazione delle illustrazioni e sul ruolo del personaggio nell’universo Marvel, con particolare attenzione alla sua interpretazione visiva.

Delle mille rivisitazioni sui personaggi marveliani, l’universo Noir rimane uno dei più affascinanti. Trasportare il Marvel Universe nelle atmosfere rese celebri di Hammet o Chandler, in cui gli eroi della Casa delle Idee sono riscritti come parte di un’America piagata dalla crisi economica. Un tono narrativo più violento e disincantato, perfetto per mostrare una lato diverso dei supereroi marveliani, come scopriranno a breve gli spettatori di Prime Video con l’uscita di Spider-Man Noir. Il Ragno è stato il primo personaggio Marvel a fare un salto in questo universo alternativo, con una serie a fumetti che ha visto tra i protagonisti il nostro Carmine di Giandomenico, la cui visione ha dato forma a questo versione alternativo dell’Arrampicamuri.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Napoli Comicon 2026 – Intervista a Carmine di Giandomenico “Che onore disegnare Spider-Man Noir!”

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