La serie Prime Video con Nicolas Cage come protagonista si appresta a infrangere una regola di lunga data di Spider-Man. Per la prima volta, un racconto ispirato all’universo dell’eroe si discosterà da un elemento che ha caratterizzato le storie di questi personaggi fin dagli albori. La decisione riguarda un aspetto che fino ora era stato considerato un punto fermo nel mondo di Spider-Man.

La serie Prime Video con Nicolas Cage protagonista infrangerà una regola per quanto riguarda le opere dedicate all'universo dell'Uomo-Ragno per la prima volta in assoluto Spider-Noir, nuova serie in arrivo targata Prime Video, punterà i riflettori sul detective privato Ben Reilly, interpretato da Nicolas Cage. Ebbene, dal punto di vista prettamente stilistico, questa versione dell'Uomo-Ragno sarà molto diversa da quella interpretata da Tom Holland nei film usciti al cinema. Non solo, si distinguerà anche da tutti gli altri adattamenti per un aspetto ben preciso. È stato confermato che la serie di Prime Video avrà una classificazione TV-14. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Spider-Noir infrangerà una regola di Spider-Man che dura da sempre

Spider-Noir con Nicolas Cage cambia nome: la serie non avrà Spider-Man nel titoloLa produzione ha scelto di togliere la dicitura 'Spider-Man' dalla serie tv con il protagonista interpretato dal premio Oscar per Via da Las Vegas.

Spider-Noir: svelata la data di uscita della serie con Nicolas Cage su Spider-Man (c’è anche la versSpider-Noir: Nicolas Cage è Ben Reilly nella Serie Amazon del 27 Maggio 2026, con un’Opzione Esclusiva in Bianco e Nero La serie live-action...

SPIDER-NOIR Official Trailer (2026) Nicolas Cage, Superhero, Action Series [HD]

Una selezione di notizie su Spider Noir.

Spider-Noir infrangerà una regola di Spider-Man che dura da sempreLa serie Prime Video con Nicolas Cage protagonista infrangerà una regola per quanto riguarda le opere dedicate all'universo dell'Uomo-Ragno per la prima volta in assoluto ... movieplayer.it

Spider-Noir avrà più di una stagione? Parlano gli autori della serie con Nicolas CageSpider-Noir sembra avere grande potenziale, ma sarà abbastanza per regalare alla serie con Nicolas Cage una seconda stagione? serial.everyeye.it