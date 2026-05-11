napoli capodichino cancellati per lo sciopero 22 voli in partenza

A Napoli Capodichino, 22 voli in partenza sono stati cancellati a causa di uno sciopero indetto dall'Enav, l'ente responsabile del controllo del traffico aereo. Gli addetti del Centro di controllo di Roma hanno deciso di interrompere le attività, causando disagi ai passeggeri in transito. La protesta ha coinvolto il personale che si occupa della gestione dei voli, portando a questa serie di cancellazioni e ritardi.

Voli a rischio oggi per lo sciopero dell'Enav-l'Ente nazionale assistenza al volo. Gli addetti al controllo del traffico aereo del Centro di controllo di Roma interrompono l'attività dalle 10 alle 18. L'impatto sarà diretto praticamente su tutti i voli sia in partenza che in arrivo nel Centro Italia, ma anche in sorvolo. Stesse modalità anche per il personale di Enav Napoli, fermi per 8 ore, sempre dalle 10 alle 18. Nella capitale scioperano poi gli addetti di Adr Security: il personale incaricato dei controlli di sicurezza negli scali di Roma Fiumicino e Roma Ciampino si asterrà dal lavoro per 4 ore, dalle 12 alle 16. Il blocco interessa i varchi per i passeggeri e le verifiche sui bagagli a mano.🔗 Leggi su Ilmattino.it

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