Napoli Bologna streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Da tpi.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani si gioca una partita di Serie A tra Napoli e Bologna. La sfida sarà trasmessa in diretta streaming e anche in televisione, con dettagli su orari e canali disponibili sui siti ufficiali e le piattaforme di streaming. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e la partita si terrà allo stadio di Napoli, con arbitri designati dall'organismo competente. È prevista una copertura completa dell'incontro da parte dei principali mezzi di informazione sportiva.

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Napoli Bologna streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. NAPOLI BOLOGNA STREAMING TV – Oggi, lunedì 11 maggio 2026, alle ore 20,45 Napoli e Bologna scendono in campo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, partita valida per la 36esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Milan Atalanta in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Napoli e Bologna sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti.🔗 Leggi su Tpi.it

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