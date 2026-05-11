Napoli-Bologna Orsolini raddoppia su rigore con Var e gli azzurri protestano | cos’è successo

Da ildenaro.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Napoli e Bologna, si è verificato un episodio che ha coinvolto il VAR nel primo tempo. Al 32’, Bernardeschi ha effettuato un cross al centro dell’area, trovando Miranda che è stato poi atterrato dal capitano del Napoli. Contestualmente, Orsolini ha segnato su rigore con l’ausilio del VAR, portando il Bologna in vantaggio e scatenando proteste tra i giocatori partenopei.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) – Caso var che fa discutere nel primo tempo di Napoli-Bologna di oggi, lunedì 11 maggio. Al 32?, un ispiratissimo Bernardeschi crossa in mezzo per Miranda e il difensore viene atterrato dal capitano del Napoli Di Lorenzo. All’inizio, l’arbitro Piccinini lascia correre e dice che non c’è fallo, ma dopo pochi secondi viene richiamato al Var per visionare il contatto e assegna il calcio di rigore al Bologna (già in vantaggio 1-0 grazie al gol di Bernardeschi) tra le proteste degli uomini di Conte.  Sul dischetto va Orsolini, che sceglie di incrociare col sinistro e beffa Milinkovic-Savic per il raddoppio.   L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Napoli-Bologna 0-2, Orsolini raddoppia su rigore (con Var) e gli azzurri protestano: cos’è successo(Adnkronos) – Caso var che fa discutere nel primo tempo di Napoli-Bologna di oggi, lunedì 11 maggio.

Diretta gol Serie A LIVE: Napoli Bologna 0-2, Orsolini raddoppia su rigoreStefano Sensi, rinascita a Cipro e clausola da 300 mila euro: merita una seconda chance in Italia? I tifosi si dividono Josep Martinez punta i piedi:...

Si parla di: Calcio Live News: in campo Napoli e Bologna per il posticipo di A (0-2), raddoppia Orsolini; Napoli-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv.

napoli bologna napoli bologna orsolini raddoppiaNapoli ko con il Bologna, qualificazione Champions rinviataIl Napoli cercava la qualificazione aritmeticamente in Champions League con due giornate di anticipo ed invece incappa in una clamorosa sconfitta per 3-2 al Maradona. (ANSA) ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web