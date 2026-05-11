Napoli-Bologna Orsolini raddoppia su rigore con Var e gli azzurri protestano | cos’è successo

Nel match tra Napoli e Bologna, si è verificato un episodio che ha coinvolto il VAR nel primo tempo. Al 32’, Bernardeschi ha effettuato un cross al centro dell’area, trovando Miranda che è stato poi atterrato dal capitano del Napoli. Contestualmente, Orsolini ha segnato su rigore con l’ausilio del VAR, portando il Bologna in vantaggio e scatenando proteste tra i giocatori partenopei.

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