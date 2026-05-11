Napoli-Bologna Orsolini raddoppia su rigore con Var e gli azzurri protestano | cos’è successo
Nel match tra Napoli e Bologna, si è verificato un episodio che ha coinvolto il VAR nel primo tempo. Al 32’, Bernardeschi ha effettuato un cross al centro dell’area, trovando Miranda che è stato poi atterrato dal capitano del Napoli. Contestualmente, Orsolini ha segnato su rigore con l’ausilio del VAR, portando il Bologna in vantaggio e scatenando proteste tra i giocatori partenopei.
(Adnkronos) – Caso var che fa discutere nel primo tempo di Napoli-Bologna di oggi, lunedì 11 maggio. Al 32?, un ispiratissimo Bernardeschi crossa in mezzo per Miranda e il difensore viene atterrato dal capitano del Napoli Di Lorenzo. All’inizio, l’arbitro Piccinini lascia correre e dice che non c’è fallo, ma dopo pochi secondi viene richiamato al Var per visionare il contatto e assegna il calcio di rigore al Bologna (già in vantaggio 1-0 grazie al gol di Bernardeschi) tra le proteste degli uomini di Conte. Sul dischetto va Orsolini, che sceglie di incrociare col sinistro e beffa Milinkovic-Savic per il raddoppio. L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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