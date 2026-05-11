Diretta gol Serie A LIVE | Napoli Bologna 0-2 Orsolini raddoppia su rigore

Durante la 36ª giornata di Serie A, si è disputata la partita tra una squadra del sud e il Bologna. La gara si è conclusa con il risultato di 0-2 in favore degli ospiti, grazie a un rigore trasformato da Orsolini. La cronaca della partita, insieme a dettagli su moviola e risultati aggiornati, è disponibile in tempo reale, offrendo un quadro completo di quanto accaduto sul campo.

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