Napoli-Bologna 0-2 Orsolini raddoppia su rigore con Var e gli azzurri protestano | cos’è successo

Da webmagazine24.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il match tra Napoli e Bologna, terminato con un risultato di 0-2 a favore dei rossoblù, si è verificato un episodio che ha suscitato proteste tra i padroni di casa. Al 32’ il difensore del Bologna è stato atterrato in area di rigore da Di Lorenzo, capitano del Napoli, in seguito a un cross di Bernardeschi. L’arbitro ha consultato il VAR prima di assegnare il penalty, trasformato da Orsolini per il raddoppio.

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(Adnkronos) – Caso var che fa discutere nel primo tempo di Napoli-Bologna di oggi, lunedì 11 maggio. Al 32', un ispiratissimo Bernardeschi crossa in mezzo per Miranda e il difensore viene atterrato dal capitano del Napoli Di Lorenzo. All'inizio, l'arbitro Piccinini lascia correre e dice che non c'è fallo, ma dopo pochi secondi viene richiamato al Var per visionare il contatto e assegna il calcio di rigore al Bologna (già in vantaggio 1-0 grazie al gol di Bernardeschi) tra le proteste degli uomini di Conte. Sul dischetto va Orsolini, che sceglie di incrociare col sinistro e beffa Milinkovic-Savic per il raddoppio. —sportwebinfo@adnkronos.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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