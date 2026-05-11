Napoli-Bologna 0-2 Orsolini raddoppia su rigore con Var e gli azzurri protestano | cos’è successo

Durante il match tra Napoli e Bologna, terminato con un risultato di 0-2 a favore dei rossoblù, si è verificato un episodio che ha suscitato proteste tra i padroni di casa. Al 32’ il difensore del Bologna è stato atterrato in area di rigore da Di Lorenzo, capitano del Napoli, in seguito a un cross di Bernardeschi. L’arbitro ha consultato il VAR prima di assegnare il penalty, trasformato da Orsolini per il raddoppio.

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