Juventus-Bologna oggi in Serie A | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Oggi, 19 aprile, si disputa l'ultimo incontro della giornata 33 di Serie A tra Juventus e Bologna. La partita si gioca in serata e rappresenta l'atto conclusivo delle gare domenicali del torneo. L'evento si svolge in uno stadio italiano e sarà trasmesso in diretta televisiva. Le formazioni ufficiali sono state comunicate poco prima dell'inizio e i tifosi sono pronti a seguire il match.

Oggi, 19 aprile, a chiudere la domenica della 33esima giornata di Serie A sarà il match tra Juventus e Bologna. Appuntamento alle 20.45; l’ arbitro che supervisionerà la partita sarà Maurizio Mariani. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus (@juventus) La Juventus arriva allo scontro di questa sera forte di due successi consecutivi contro l’ Atalanta e il Genoa. Una vittoria o anche solo un pareggio con il Bologna significherebbe tenere a distanza il Como e la Roma, appaiate a 58 punti. I bianconeri ne hanno infatti 60 e ottenere altri punti vorrebbe dire tenersi stretto il quarto posto che significa Champions League.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Juventus-Bologna oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Juventus-Galatasaray 3-2: gol e highlights | Champions League Notizie correlate Juventus-Pisa oggi in Serie A: probabili formazioni, orario e dove vederla in tvOggi, 7 marzo, il sabato calcistico della 28esima giornata di Serie A si concluderà con Juventus-Pisa. Juventus-Genoa oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in tvOggi, 6 aprile 2026, la Juventus affronta il Genoa nella 31esima giornata di Serie A. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Serie A | Dove vedere Juventus-Bologna; Juventus - Bologna; Juve-Bologna, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv; Dove vedere Juventus-Bologna in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Juventus-Bologna, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioniLa sfida tra Juventus e Bologna sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da DAZN tramite l'app per smart tv compatibili oppure utilizzando console di gioco (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box o ... calciomercato.com Juventus-Bologna, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniJuventus-Bologna è il posticipo domenicale del 33° turno della Serie A 2025-2026 con fischio d’inizio alle ore 20:45: si gioca all'Allianz Stadium ... fanpage.it La probabile formazione della Juventus per la sfida di questa sera contro il Bologna Ancora due dubbi da sciogliere per Spalletti: chi a centrocampo tra Thuram e Koopmeiners e chi sulla trequarti mancina tra Yildiz e Boga. Sia il turco che il francese ha - facebook.com facebook Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Juventus- #Bologna x.com