Il Bologna affronta l'Aston Villa giovedì 16 aprile nella gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. La partita si svolge in trasferta e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Le probabili formazioni sono state annunciate, ma non sono state ancora confermate ufficialmente. Gli spettatori possono seguire l'incontro su diversi canali televisivi e piattaforme online.

(Adnkronos) – Il Bologna torna in campo in Europa League. Giovedì 16 aprile i rossoblù affrontano l'Aston Villa – in diretta tv e streaming – in trasferta nel ritorno dei quarti di finale della seconda competizione europea. La squadra di Italiano, che aveva eliminato la Roma agli ottavi, è reduce dalla vittoria casalinga contro il Lecce, battuto 2-0 nell'ultimo turno di Serie A, mentre al Villa Park si ripartirà dal 3-1 con cui gli uomini di Emery si sono imposti al Dall'Ara. La sfida tra Aston Villa e Bologna è in programma giovedì 16 aprile alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: Aston Villa (4-2-3-1): Emiliano Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Notizie correlate

Leggi anche: Bologna-Aston Villa oggi in Europa League: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi anche: Europa League, oggi Bologna-Aston Villa ai quarti: orario, probabili formazioni e dove vederla

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Europa League, oggi Bologna-Aston Villa ai quarti: orario, probabili formazioni e dove vederla; Dove vedere Aston Villa-Bologna in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Bologna-Aston Villa, ufficiali: gioca Bernardeschi, Castro in attacco; Bologna-Aston Villa (Europa League): orario, dove vederla in TV e pronostico.

Aston Villa-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv(Adnkronos) - Il Bologna torna in campo in Europa League. Giovedì 16 aprile i rossoblù affrontano l'Aston Villa - in diretta tv e streaming - in trasferta nel ritorno dei quarti di finale della second ... msn.com

Aston Villa-Bologna (Europa League): orario, dove vederla in TV e pronosticoTutto quello che c'è da sapere su Aston Villa-Bologna, ritorno dei quarti di Europa League. msn.com

Aston Villa, Emery sfida il Bologna: “Pronti a tutto. E su Martinez…” facebook

Aston Villa-Bologna, Italiano: "Proveremo a rimontare con coraggio" #SkySport #Bologna #Italiano #UEL #SkyUEL x.com