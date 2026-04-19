Juventus-Bologna dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni

La partita tra Juventus e Bologna si svolgerà questa sera alle 20:45 allo stadio di Torino, nell’ultimo match del 33° turno di Serie A 2025-2026. L’incontro sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN, sia sui canali televisivi che sulla piattaforma streaming. La sfida sarà il posticipo domenicale e vedrà in campo le due squadre per un confronto che si svolgerà nell’impianto torinese.

Juventus-Bologna è il posticipo domenicale del 33° turno della Serie A 2025-2026 con fischio d’inizio alle ore 20:45: si gioca all'Allianz Stadium di Torino, diretta esclusiva in TV e in streaming su DAZN. Le formazioni di Spalletti e Italiano.🔗 Leggi su Fanpage.it

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