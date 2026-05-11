Lunedì 11 maggio 2026 alle 20:45 si affrontano Napoli e Bologna in una partita importante per la corsa alla qualificazione in Champions League. Il Napoli, dopo aver perso l’opportunità di difendere il titolo, punta a consolidare il secondo posto in classifica e assicurarsi un posto nella massima competizione europea. Per ottenere questo risultato, i padroni di casa devono vincere il match davanti al proprio pubblico contro una squadra che cerca punti salvezza.

Dopo aver visto sfumare il sogno di difendere il titolo, il Napoli ha l’obiettivo di blindare il secondo posto ma sopratutto il posto nella Champions Leaue 2025-26 e per farlo ha bisogno di un successo nel match casalingo contro il Bologna. Considerando anche il trionfo in Supercoppa Italiana, la stagione prenderebbe così una piega complessivamente. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Napoli-Bologna (lunedì 11 maggio 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Tre punti per andare in Champions

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Napoli-Bologna (lunedì 11 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Tre punti per andare in ChampionsDopo aver visto sfumare il sogno di difendere il titolo, il Napoli ha l’obiettivo di blindare il secondo posto ma sopratutto il posto nella Champions...

Napoli-Bologna (lunedì 11 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiDopo aver visto sfumare il signo di difendere il titolo, il Napoli ha l’obiettivo di blindare il secondo posto e per farlo ha bisogno di un successo...

Argomenti più discussi: Napoli-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Napoli-Bologna, vietata la trasferta ai tifosi residenti in Emilia Romagna; Napoli-Bologna, trasferta vietata ai tifosi rossoblù; Dove vedere Napoli-Bologna in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

? Napoli vs Bologna ? Lunedì 11/05 ore 20:45 ? Al via la vendita libera! ? Promo U30 disponibile Acquista ora: sscnapoli.ticketone.it/catalog x.com

[Pre-Match Thread] Napoli vs Bologna reddit

Napoli Bologna streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie ANapoli Bologna streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma stasera, lunedì 11 maggio 2026, alle ore 20,45 ... tpi.it