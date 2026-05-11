Lunedì 11 maggio 2026 alle ore 20:45 si gioca Napoli-Bologna, una partita che può decidere molte cose in classifica. Il Napoli cerca di mantenere il secondo posto e di assicurarsi la qualificazione alla Champions League 2025-26, dopo aver perso la possibilità di difendere il titolo. La sfida si preannuncia decisiva per le ambizioni delle due squadre, con i padroni di casa determinati a conquistare i tre punti fondamentali.

Dopo aver visto sfumare il sogno di difendere il titolo, il Napoli ha l’obiettivo di blindare il secondo posto ma sopratutto il posto nella Champions Leaue 2025-26 e per farlo ha bisogno di un successo nel match casalingo contro il Bologna. Considerando anche il trionfo in Supercoppa Italiana, la stagione prenderebbe così una piega complessivamente. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Napoli-Bologna (lunedì 11 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Tre punti per andare in Champions

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