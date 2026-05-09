Lunedì 11 maggio 2026 alle ore 20:45 si gioca Napoli contro Bologna. Il Napoli cerca una vittoria in casa per mantenere il secondo posto in classifica, dopo aver perso la possibilità di difendere il titolo precedente. Le formazioni ufficiali e le quote delle scommesse sono state già rese note, mentre i pronostici indicano un match aperto a diversi risultati.

Dopo aver visto sfumare il signo di difendere il titolo, il Napoli ha l’obiettivo di blindare il secondo posto e per farlo ha bisogno di un successo nel match casalingo contro il Bologna. Considerando anche il trionfo in Supercoppa Italiana, la stagione prenderebbe così una piega complessivamente positiva. I partenopei sono reduci dal pari sul. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Napoli-Bologna (lunedì 11 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

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