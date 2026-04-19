Juve-Bologna le pagelle | Conceiçao mai appannato 7 Miranda torturato 5

Nella partita tra Juventus e Bologna, le valutazioni dei giocatori indicano che Conceiçao si è mantenuto costante, ricevendo un 7, mentre Miranda è stato spesso messo sotto pressione, ottenendo un 5. Tra i bianconeri, si sono distinti Bremer, Locatelli, David e Thuram, mentre tra gli ospiti solo alcuni hanno mostrato una prestazione positiva. La partita si è conclusa con queste valutazioni e osservazioni sui singoli protagonisti.

Tra i bianconeri brillano anche Bremer, Locatelli, David e Thuram, negli ospiti si salvano solo Lucumì e Rowe.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve-Bologna, le pagelle: Conceiçao mai appannato, 7. Miranda torturato, 5 Notizie correlate Pagelle Juve Bologna: David brilla, Miranda in difficoltà. I VOTIEderson Atletico Madrid, l’affare rischia di saltare? La rivelazione sul possibile inserimento di quella big della Serie A Mercato Inter, de Vrij e... Aston Villa-Bologna, le pagelle: Buena dominante (7,5). Malissimo Miranda (4)Fioccano insufficienze nella squadra di Italiano: tra difesa e centrocampo tanti non arrivano al 5. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Juve-Bologna, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv; Juventus-Bologna: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Atalanta-Juve, 0-1, pagelle: Holm sontuoso, Boga frizzante. Malissimo Djimsiti; Juventus-Bologna, dove vedere in tv e streaming. PAGELLE e TABELLINO Juventus-Bologna 2-0: Spalletti ritrova David, Castro invisibileJuve-Bologna, sfida della 33° giornata del campionato di Serie A: pagelle, top e flop del match dell'Allianz Stadium ... calciomercato.it Juventus-Bologna 2-0, le pagelle: Conceicao sgusciante (7,5), impeccabile Bremer (7). Holm sorprende (7)Bel successo della Juventus che, in casa, si sbarazza del Bologna: 2-0 il finale. Dopo una manciata di secondi, rete del redivivo David. Nella ripresa arriva anche la firma di Thuram. Vittoria ... leggo.it Serie A, la Juve batte il Bologna e allunga sulla coppia Roma-Como. E il Milan blinda la Champions. Questi i risultati della domenica: Juventus-Bologna 2-0, Verona-Milan 0-1, Cremonese-Torino 0-0, Pisa-Genoa 1-2; posticipo del lunedì sarà Lecce-Fiorenti - facebook.com facebook Inizia il secondo tempo di Juve-Bologna #JuveBologna 1-0 x.com