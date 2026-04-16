Aston Villa-Bologna le pagelle | Buena dominante 7,5 Malissimo Miranda 4

Nella partita tra Aston Villa e Bologna, le valutazioni dei giocatori mostrano una differenza netta tra le prestazioni delle due squadre. La difesa di casa ha evidenziato notevoli problemi, con diversi calciatori sotto la sufficienza, mentre i giocatori di Emery si sono distinti positivamente. Tra le valutazioni più alte figura Buena, con un 7,5, mentre Miranda ha ricevuto un 4. La partita ha messo in luce diverse insufficienze tra i giocatori italiani.

Fioccano insufficienze nella squadra di Italiano: tra difesa e centrocampo tanti non arrivano al 5. Promossi, invece, a pieni voti i ragazzi di Emery. Brillano Watkins e Rogers, coppia d'attacco formidabile.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Aston Villa-Bologna, le pagelle: Buena dominante (7,5). Malissimo Miranda (4) Notizie correlate Leggi anche: Bologna-Aston Villa, le pagelle: Ravaglia, liscio assurdo, 4. Rowe dà speranza, 7,5 Pagelle Aston Villa-Bologna 4-0, rossoblu eliminati: svanisce il sogno europeoDopo l’1-3 dell’andata il Bologna avrebbe avuto bisogno di un miracolo sportivo per raggiungere la semifinale di Europa League con i rossoblu che non... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Aston Villa-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Dove vedere Aston Villa-Bologna di Europa League in tv e streaming; Bologna - Aston Villa, anteprima quarti di finale Europa League: dove guardarla, probabili formazioni e interviste; Europa League, Bologna Aston Villa: le probabili formazioni. Italiano se la gioca alla pari. Aston Villa-Bologna 4-0: video, gol e highlightsIl Bologna saluta l’Europa League battuto anche al ritorno dall’Aston Villa. La squadra di Emery vince 4-0 e vola in semifinale di Europa League. Avvio promettente per la squadra di Italiano ma al 16’ ... sport.sky.it Aston Villa-Bologna, le formazioni ufficiali dei quarti di Europa LeagueNel ritorno dei quarti di Europa League, il Bologna cerca la rimonta a Birmingham, in casa dell'Aston Villa, dopo la sconfitta per 3-1 al Dall'Ara. Moro e Ferguson dal 1'. Tra gli inglesi Emiliano Mar ... sport.sky.it Il commento di Riccardo Orsolini post Aston Villa-Bologna (4-0) L’articolo con le dichiarazioni complete nel link in bio #Bolognafc #RiccardoOrsolini #AstonVillaBologna #EuropaLeague - facebook.com facebook Europa League, le formazioni ufficiali di Aston Villa-Bologna #SkySport #UEL #SkyUEL #Bologna x.com