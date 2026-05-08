Napoli-Bologna le probabili formazioni | Conte riabbraccia Di Lorenzo scelte obbligate per Italiano

Stasera alle 20:45 si gioca il match di posticipo tra Napoli e Bologna, ultima partita della giornata di Serie A. La sfida si svolge in un clima di attesa, con il Napoli che potrebbe schierare nuovamente Di Lorenzo, mentre l’allenatore del Bologna si trova a dover affrontare alcune scelte obbligate. La partita si svolgerà allo stadio della città partenopea.

Il posticipo del lunedì alle ore 20:45 tra Napoli e Bologna chiuderà il palinsesto della giornata di Serie A. Ecco le probabili formazioni offerte da Sky Sport. Napoli vs Bologna Lunedì 1105 ore 20:45 Al via la vendita libera! Promo U30 disponibile Acquista ora: https:t.coJAsKjhktrx pic.twitter.comIOSm2kY2tA — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 6, 2026 Torna capitan Di Lorenzo, confermato il tridente. Buone notizie dall’infermeria per Antonio Conte, che si prepara a riabbracciare il suo leader. Giovanni Di Lorenzo è pienamente recuperato e viaggia verso una probabilissima maglia da titolare nel terzetto difensivo azzurro, con buona pace dell’ex rossoblù Sam Beukema che dovrebbe accomodarsi fuori dall’undici di partenza.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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RADIO CRC - Napoli, Beukema: “Col Bologna partita speciale, lì ho vissuto 2 anni bellissimi, ma in campo penserò solo alla vittoria” https://www.napolimagazine.com/in-evidenza/articolo/radio-crc-napoli-beukema-col-bologna-partita-speciale-l-ho-vissuto- - facebook.com facebook