Napoli-Bologna le formazioni ufficiali | esclusione eccellente per Conte

Nella serata di oggi, sono state rese note le formazioni ufficiali per il match tra Napoli e Bologna, valido per la 36ª giornata di campionato. Antonio Conte ha deciso la formazione dei partenopei, escludendo uno dei suoi giocatori più esperti. La partita si disputerà stasera, con le squadre pronte a scendere in campo secondo le scelte annunciate dal tecnico.

Antonio Conte ha sciolto ogni dubbio per Napoli-Bologna, con l’annuncio delle formazioni ufficiali per il posticipo della 36a giornata di campionato. Confermata un’esclusione eccellente, trapelata nelle ultimissime ore pre gara. Napoli-Bologna, le formazioni ufficiali: le scelte di Conte. Sembrava una formazione scritta alla vigilia, quella che Antonio Conte avrebbe schierato contro il Bologna questa sera, ma il forfait dell’ultima ora di Kevin De Bruyne ha cambiato i piani. Non quelli in porta, dove Conte si è affidato al solito Milinkovic-Savic. Davanti a lui, torna il capitano Giovanni Di Lorenzo, con Rrahmani e Buongiorno. La linea a 4 sarà composta da Politano, Lobotka, McTominay e Gutierrez.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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