Parma-Napoli le formazioni ufficiali | esclusione eccellente per Conte

Nella partita tra Parma e Napoli, sono state annunciate le formazioni ufficiali. Per il tecnico azzurro, c’è stata un’esclusione di rilievo tra i titolari. La sfida rappresenta un’occasione importante per il Napoli, che cerca di mantenere vive le speranze di vincere lo scudetto e di mettere pressione all’Inter, impegnata questa sera contro il Como.

Parma-Napoli è un crocevia fondamentale per gli azzurri per riuscire a credere ancora allo Scudetto e mettere pressione all’Inter, impegnata stasera contro il Como. Conte ha scelto i suoi undici: ancora fuori Alisson Santos, spazio per i cosiddetti Fab Four. Parma-Napoli, Conte sceglie ancora i Fab Four. La formazione di Conte per Parma-Napoli prevede ancora lo schieramento composto dai Fab Four, con Alisson Santos soltanto dalla panchina. C’è anche un ritorno, cioè quello di Matteo Politano sulla corsia di destra. Di seguito l’undici al completo: NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Parma-Napoli, le formazioni ufficiali: esclusione eccellente per Conte Parma-Napoli, le formazioni ufficiali: riecco Hojlund. Confermati i Fab 4Ecco le formazioni ufficiali di Parma-Napoli, match valido per la 32esima giornata di Serie A. Leggi anche: Verona-Napoli, le formazioni ufficiali: Conte conferma il 3-4-2-1 Napoli Parma 0-0 | Immagini esclusive del fuorigioco di Mazzocchi e del goal annullato a McTominay!