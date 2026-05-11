Le squadre di Napoli e Bologna sono state ufficializzate per il match del posticipo della 36ª giornata di Serie A, in programma questa sera alle 20.45 al Maradona. L’allenatore del Napoli ha deciso di puntare su un giovane in campo, mentre quello del Bologna ha scelto di schierare Castro insieme a Italiano. Le formazioni sono state comunicate poco prima dell’inizio della partita.

Napoli e Bologna si preparano a scendere in campo per il posticipo della 36ª giornata di Serie A 2025-26. Conte schiera Milinkovic-Savic tra i pali con difesa formata da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. Gli esterni a centrocampo sono Politano e Gutierrez con in mezzo Lobotka e McTominay. Alisson e Giovane agiranno dietro Hojlund. Italiano risponde con Pessina in porta e difesa formata da Joao Mario, Helland, Lucumì e Miranda. Davanti alla difesa ci sono Pobega e Freuler con il tridente sulla trequarti composto da Orsolini, Ferguson e Bernardeschi. Il centravanti è Castro. Segui qui il match. Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Giovane, Alisson; Hojlund.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli-Bologna, le formazioni ufficiali: Conte lancia Giovane, Italiano con Castro

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