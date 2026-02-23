Bologna-Udinese le formazioni ufficiali | Italiano punta su Castro Runjaic con Buksa

Il tecnico di Bologna ha deciso di schierare Castro in attacco, motivato dalla buona forma del giocatore durante la settimana. Runjaic, invece, punta su Buksa per rafforzare l’attacco, confidando nella sua velocità. La scelta delle formazioni deriva dalla necessità di ottenere punti importanti in una partita decisiva per la classifica. I tifosi attendono con trepidazione l'inizio del match, che si giocherà questa sera al Dall'Ara.

Bologna e Udinese si affrontano al Dall'Ara per il posticipo della 26ª giornata di Serie A. Italiano, alla ricerca di una vittoria casalinga in campionato che manca addirittura dallo scorso novembre, schiera Skorupski tra i pali e Joao Mario, Lucumì, Vitik e Miranda in difesa. A centrocampo spazio a Sohm, Freuler e Pobega, mentre il tridente d'attacco sarà composto da Orsolini, Castro e Rowe. Runjaic risponde con Okoye in porta, protetto da Solet, Kristensen e Kabasele. In mezzo agiranno Piotrowski e Karlstrom, supportati sulle fasce da Ehizibue e Zemura. Il riferimento offensivo sarà Buksa, supportato alle spalle da Atta e Zaniolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Leggi anche: LIVE Alle 20.45 Bologna-Udinese, le ufficiali: Italiano punta su Castro, Runjaic con Solet e Zaniolo

Verona-Udinese, le formazioni ufficiali: Zanetti con Orban, Runjaic punta su DavisLe formazioni ufficiali di Verona-Udinese sono state annunciate in vista del posticipo della 22ª giornata, in programma alle 20.

JUVENTUS-UDINESE 2-0 | HIGHLIGHTS | OTTAVI | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Bologna-Udinese: probabili formazioni e statistiche; Formazioni Bologna-Udinese: chi gioca titolare e le ultime su Castro, Dallinga, Orsolini, Bernardeschi, Pobega, Zaniolo, Davis, Solet e Atta; Bologna-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Serie A, Bologna-Udinese: le probabili formazioni.

Bologna – Udinese: ecco le formazioni ufficialiBologna - Udinese: ecco le formazioni ufficiali e dove seguire in diretta TV ed in streaming la sfida valida di Serie A ... generationsport.it

Bologna-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie AAl Dall’Ara parola d’ordine vincere: i rossoblù per tornare alla vittoria casalinga, i bianconeri in cerca di riscatto ... tuttosport.com

Bologna-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - facebook.com facebook

#Bologna- #Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A x.com