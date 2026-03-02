Napoli che notizia per Conte! Arrivano le ultime su Kevin De Bruyne

Il Napoli si sta preparando per la partita di campionato contro il Torino, dopo aver vinto in extremis contro il Verona. Antonio Conte si concentra sull’obiettivo di mantenere il momento positivo, sperando di sfruttare il supporto del pubblico allo Stadio Diego Armando Maradona. La squadra si sta allenando intensamente in vista di questa sfida.

Il Napoli si prepara all’importante sfida di campionato contro il Torino. Dopo la vittoria conquistata nei minuti finali contro il Verona, Antonio Conte vuole continuare il trend positivo, magari sfruttando l’appoggio dello Stadio Diego Armando Maradona per portare a casa il risultato. Napoli, le ultime su De Bruyne. Ci sono novità importanti anche per quanto riguarda Kevin De Bruyne, fermo ai box ormai da diverso tempo. Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, il giocatore belga ha svolto per intero le ultime sedute di allenamento con il gruppo. Una notizia davvero incoraggiante per Antonio Conte, visto che De Bruyne è tornato a Napoli da diversi giorni ma si è subito messo a disposizione dell’allenatore, mostrando grande attaccamento alla maglia e voglia di mettersi a disposizione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

