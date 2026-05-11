Napoli-Bologna fallo di Di Lorenzo su Miranda | perché è rigore l' annuncio dell' arbitro Piccinini

Durante la partita tra Napoli e Bologna, si è verificato un episodio che ha suscitato discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. All'inizio del match, il Bologna era in vantaggio di un gol quando, in un’azione in area, il giocatore del Napoli è stato fermato da un fallo di mano commesso da un difensore avversario. L’arbitro ha assegnato un calcio di rigore, decisione annunciata ufficialmente dall’arbitro attraverso il suo intervento.

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