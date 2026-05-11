Napoli-Bologna fallo di Di Lorenzo su Miranda | perché è rigore l' annuncio dell' arbitro Piccinini
Durante la partita tra Napoli e Bologna, si è verificato un episodio che ha suscitato discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. All'inizio del match, il Bologna era in vantaggio di un gol quando, in un’azione in area, il giocatore del Napoli è stato fermato da un fallo di mano commesso da un difensore avversario. L’arbitro ha assegnato un calcio di rigore, decisione annunciata ufficialmente dall’arbitro attraverso il suo intervento.
Il Bologna è già avanti 0-1 quando al Maradona arriva l’episodio che accende le proteste azzurre e anche quelle rossoblù. Miranda anticipa Di Lorenzo in area di rigore: il capitano del Napoli non sembra toccare il pallone, nel tentativo di difendere finisce per colpire il piede del giocatore rossoblù. L’arbitro Piccinini viene richiamato al Var e, dopo la revisione al monitor, annuncia: «A seguito di revisione, il numero 22 del Napoli commette un fallo in area di rigore. Calcio di rigore per il Bologna».🔗 Leggi su Ilmattino.it
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