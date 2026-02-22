Atalanta-Napoli fallo di Hien su Hojlund | perché non è rigore la spiegazione di Chiffi

Hien ha commesso un fallo su Hojlund durante Atalanta-Napoli, e questo ha portato a un episodio contestato. L’arbitro Chiffi ha deciso di non concedere il calcio di rigore, spiegando che l’intervento non è stato sufficiente per assegnarlo. L’azione si è verificata vicino alla porta bergamasca, creando tensione tra i giocatori e i tifosi. La partita prosegue con il punteggio ancora in favore del Napoli.

© Ilmattino.it - Atalanta-Napoli, fallo di Hien su Hojlund: perché non è rigore, la spiegazione di Chiffi