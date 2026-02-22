Atalanta-Napoli fallo di Hien su Hojlund | perché non è rigore la spiegazione di Chiffi
Hien ha commesso un fallo su Hojlund durante Atalanta-Napoli, e questo ha portato a un episodio contestato. L’arbitro Chiffi ha deciso di non concedere il calcio di rigore, spiegando che l’intervento non è stato sufficiente per assegnarlo. L’azione si è verificata vicino alla porta bergamasca, creando tensione tra i giocatori e i tifosi. La partita prosegue con il punteggio ancora in favore del Napoli.
Prima della fine del primo tempo, con il Napoli avanti 0-1 al New Balance Arena, episodio chiave in area bergamasca. Hien interviene su Højlund: il contatto è ginocchio contro. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Genoa-Napoli, fallo su Vergara: perché Massa ha fischiato rigore, la spiegazioneNel recupero di Genoa-Napoli, l’arbitro Massa ha fischiato un rigore dopo un fallo su Vergara.
Juventus-Napoli, fallo di Bremer su Hojlund: perché non è stato fischiato il rigoreDurante la partita tra Juventus e Napoli, l'arbitro Mariani ha deciso di non assegnare il rigore al Napoli, nonostante alcuni contatti in area.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Serie A: in campo domenica alle 15 Atalanta-Napoli DIRETTA Probabili formazioni; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Le pagelle degli arbitri: La Penna 4, non solo Bastoni-Kalulu. Colombo fa giocare Napoli-Roma: 6; Napoli contro l’emergenza verso l’Atalanta.Tredici finali per la Champions.
Atalanta-Napoli, diretta Serie A: risultato in tempo reale, una punizione sblocca il matchZ?-o:m?6u000f|M???k.??u0012?4?eeu001e?@?u5????@u0011M?????9Jd? @?9u000bN??u0002??u0010m?:u001cu000eg?t8??]w?u0019?????.???;u0011`?u001a%??;?u000b? (tæ?*_???Y? [a?c??J????i?C??;E??$?u0011a+Ku0018?:?F? ... tuttosport.com
Atalanta-Napoli: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Atalanta-Napoli di Domenica 22 febbraio 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net
Penalty for #Napoli ! #AtalantaNapoli #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com
FOTO SHOW NM - Atalanta-Napoli, il nostro focus da bordocampo - facebook.com facebook