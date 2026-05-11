Napoli-Bologna e il rebus della 37ima giornata
Nella penultima giornata di campionato, l’incontro tra Napoli e Bologna è al centro dell’attenzione. La partita deciderà alcune delle ultime posizioni in classifica e si svolge in un momento cruciale della stagione. La sfida si gioca in un periodo in cui ogni risultato può influenzare le sorti delle squadre ancora in corsa per obiettivi specifici. L’attenzione è tutta rivolta a questa partita, che rappresenta un momento decisivo del campionato.
Da Napoli-Bologna di pende il programma della penultima giornata dei questo campionato che volge al termine. Tante le variabili relative al derby di Roma e alla lotta Champions, scrive Sportmediaset. Trovare una quadra sarà decisamente complicato per i vertici di via Rosellini. Napoli-Bologna, il risultato sarà importante per stabilire il quadro della prossima giornata. Martedì 12 maggio è attesa la comunicazione ufficiale su giorni e orari delle partite della 37.a giornata. Se il Napoli vincesse questa sera sarebbe matematicamente qualificato alla Champions League. Quindi non dovrebbe giocare in contemporanea con le altre partite ( Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Roma-Lazio ) delle squadre coinvolte nell’obiettivo terzo-quarto posto.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Notizie correlate
Bologna, rebus Freuler: tra l’Arabia e il richiamo di Gasperinil futuro di Remo Freuler si trasforma in un complicato intreccio di mercato che mette il Bologna davanti a un bivio strategico a poche settimane...
Conte Napoli, il futuro rimane un rebus: il tema della discussione non riguarda solo la Nazionale! Occhio ai nomi in caso di addioLewandowski Juventus, corsa infuocata: i bianconeri ci provano, il Barça offre il rinnovo e spuntano proposte da USA e Arabia Conte Napoli, il futuro...
Argomenti più discussi: Napoli-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Napoli-Bologna, le probabili formazioni della partita di Serie A; Napoli-Bologna, trasferta vietata ai tifosi rossoblù; Napoli-Bologna: probabili formazioni e statistiche.
Da Blerim Džemaili parole forti su Napoli, Bologna e il futuro di Antonio Conte: tra Scudetto sfumato, assenze pesanti e il futuro di Vincenzo Italiano ?? #NapoliBologna #SerieA #Conte #Italiano #Napoli #Bologna #Calcio #Football x.com
È il giorno di Napoli-Bologna: fate il vostro pronostico facebook
Napoli perde 2 punti cruciali contro il Parma reddit