Kevin De Bruyne non prenderà parte alla partita tra Napoli e Bologna prevista questa sera alle 20.45 allo stadio Maradona a causa di una ferita all’arcata sopraccigliare. Al suo posto, scenderà in campo il giovane calciatore. La presenza del centrocampista belga era prevista, ma l’infortunio ha impedito la sua partecipazione alla sfida. La squadra ha comunicato ufficialmente l’assenza di De Bruyne prima del calcio d’inizio.

Ora è ufficiale, Kevin De Bruyne non ci sarà stasera per Napoli-Bologna in programma alle 20.45 allo stadio Maradona. Il Napoli comunica che “Kevin De Bruyne non farà parte del match per un trauma contusivo, con ferita lacero-contusa all’arcata sopraccigliare destra, procuratosi nel corso della rifinitura”. Una ferita da pugili. Al suo posto giocherà Giovane. C’è il ritorno di Di Lorenzo, il vice capitano darà Politano. In attacco anche Alisson Santos. Anguissa in panchina con Spinazzola e Beukema. Nel Bologna spazio a Bernardeschi e Castro. In panchina invece Rowe. Se il Napoli dovesse vincere, sarebbe aritmeticamente qualificato per la prossima Champions.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli-Bologna: De Bruyne ko per ferita all’arcata sopraccigliare, gioca Giovane

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