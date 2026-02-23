Napoli in crisi | McTominay e De Bruyne ko Conte allarma sui tempi

McTominay e De Bruyne si sono infortunati durante le ultime partite, causando preoccupazioni tra i tifosi del Napoli. Il tecnico ha confermato che entrambi i giocatori devono affrontare lunghi periodi di recupero a causa di distorsioni e lesioni muscolari. La squadra si trova a dover riorganizzare il centrocampo in fretta, perché le assenze pesano sulle prossime gare. La situazione resta incerta e richiede soluzioni rapide per mantenere la competitività.

McTominay e De Bruyne, Conte fa il punto: Infortuni gravi, tempi di recupero lunghi. Il Napoli deve fare i conti con un centrocampo in crisi. Scott McTominay e Kevin De Bruyne, due pilastri della squadra, sono fuori per infortuni seri. Antonio Conte, tecnico azzurro, ha aggiornato le condizioni dei due giocatori durante un’intervista ai microfoni di Dazn, sottolineando la gravità degli infortuni e l’incertezza sui tempi di recupero. La situazione è delicata in un momento cruciale della stagione, con ogni partita che conta doppiamente. McTominay: infiammazione al tendine, rientro incognito. Scott McTominay non allena con la squadra da settimane, da quando si è infortunato contro il Genoa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Atalanta-Napoli, Conte: “Vogliamo dominare”, poi l’annuncio preoccupante su McTominay e De BruyneAntonio Conte ha dichiarato che la volontà di dominare la partita spinge il Napoli contro l’Atalanta, che si gioca in casa.

Napoli, Conte stizzito: «McTominay? Parlate coi dottori, non si è più allenato con noi dopo Genova! Per De Bruyne è un discorso a parte»Antonio Conte si è mostrato infastidito perché McTominay non si è più allenato con il Napoli dopo l’incontro di Genova.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: McTominay, corsa contro il tempo: contro l’Atalanta il Napoli ha bisogno del suo leader; Napoli, McTominay senza filtri su Conte e svela due retroscena su infortunio e rinnovo; FLASH| Napoli-Roma: McTominay convocato? La decisione finale di Antonio Conte; Alisson Santos tira il Napoli fuori dal burrone. Dei campioni d’Italia è rimasto il carattere Finisce 2-2 con la Roma che va due volte in vantaggio con Malen e il Napoli recupera, la seconda con il brasiliano arrivato a gennaio. Questa squadra subisce gol che lo s.

Napoli, infortunio McTominay: c’è una brutta notiziaLe condizioni di McTominay sono tutte da verificare e lo scozzese rischia di essere out anche contro l'Atalanta ... calciomercatonews.com

Napoli, McTominay e le news sull'infortunio verso l'Atalanta: Problema da gestire???u0007?|???8u001f???>??<}>^r?????I??Oz ?DL}?~????1? (_?u0010???? ?q????u0017}hb?W???'_?|?|?I??u0010??^? ??'????ozu001a?q?X?u0014????R?????5}u0014????u0018??H??#?u001e??y)b?Q ... sport.sky.it

Crisi #Napoli: 1 punto nelle ultime 2 gare. Oggi sconfitta a Bergamo! Polemica sugli arbitri... SPETTATORI LIVE!shorturl.at/TQczI - facebook.com facebook

La crisi infortuni in casa Napoli sta spingendo Antonio Conte a fare diversi test con i giocatori rimasti a disposizione Tra gli azzurri che hanno cambiato ruolo all'occorrenza c'è Miguel Gutierrez, che nelle ultime partite ha giocato a destra visti gli infortuni di N x.com