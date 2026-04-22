Negli ultimi tempi, le tendenze in fatto di sopracciglia sono cambiate rapidamente. Dopo aver visto anni di arcate molto sottili e poi di sopracciglia molto folte, attualmente si preferiscono linee più naturali e definite. Si parla di “fluffy brows”, sopracciglia dense ma equilibrate, che mantengano un aspetto naturale senza sembrare troppo artificiali. Per ottenerle, ci sono alcuni passaggi semplici, tra cui l’uso dell’olio di ricino.

D opo anni di sopracciglia sottili, anzi sottilissime, come nei Novanta e Duemila, e dopo le arcate foltissime à la Cara Delevingne del 2020, oggi, piacciono le “ fluffy brows”, sopracciglia spesse “il giusto”, folte ma non troppo, naturali, discilpinate ma non artificiali. Come averle? Con poche abitudini, 5 per l’esattezza, da introdurre nella propria routine quotidiana. E un po’ di pazienza. Le sopracciglia decolorate sono tornate X Leggi anche › Tendenze sopracciglia per l’inverno: dalle “Slit brow” alle “straight” Sopracciglia, come averle forti e sane in poche mosse. Come Delevingne ma anche Lily Collins ed Emilia Clarke insegnano, avere una bella arcata sopracciliare è il desiderio di molte.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Bastano cinque mosse per avere un'arcata sopraccigliare più bella. E sì, ci vuole anche l'olio di ricino

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