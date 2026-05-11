Dopo la partita tra Napoli e Bologna, l’allenatore della squadra ospite ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta subita al termine del match, che si è concluso con il risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa. Ha sottolineato come ci siano partite che non si possono perdere e ha spiegato le sue considerazioni sugli errori commessi durante la gara. La partita si è decisa negli ultimi minuti, con il gol che ha deciso l’esito.

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Napoli-Bologna, esprimendo tutto il suo disappunto e la delusione per la sconfitta patita al Maradona in pieno recupero. Gli azzurri non hanno ancora l’accesso matematico alla prossima Champions e anche il secondo posto, ora, è a rischio. Conte dopo Napoli-Bologna: le dichiarazioni del mister. Il tecnico partenopeo ha subito analizzato l’inizio della gara, spiegando in cosa il Napoli ha sbagliato: “L’inizio di partita, quando vai a pressare devi andare forte. Se vai mezzo e mezzo, corri a vuoto e fai fatica. Potevamo essere più cattivi nella pressione. Ritrovarsi sotto 2-0 non è la prima volta e quindi non è un caso.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Bologna, Conte: “Ci sono partite che non devi perdere. Ecco in cosa abbiamo sbagliato”

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Napoli-Bologna 2-0: Conte e Juan Jesus in conferenza stampa post partita | Supercoppa Italiana

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