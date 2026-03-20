Napoli parla Conte | Abbiamo sbagliato un po’ troppo Prendiamo altri tre punti per la zona Champions Mancano 8 partite e…

L’allenatore del Napoli ha commentato la partita contro il Cagliari, disputata nella 30ª giornata di Serie A 2025-2026. Dopo il match, ha ammesso che la squadra ha commesso alcuni errori e ha sottolineato l’importanza di ottenere altri tre punti nelle prossime partite per mantenere la posizione in zona Champions. Restano otto incontri da giocare prima della fine del campionato.

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