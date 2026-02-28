Nel pre-partita tra Verona e Napoli, valida per la 27ª giornata della Serie A 20252026, si evidenziano le parole di un rappresentante del club partenopeo che difende l’atteggiamento della squadra e afferma che non ci sono stati errori nelle ultime partite. La discussione si concentra sullo stato di forma del Napoli prima del confronto in campo.

Nel pre-partita tra Verona e Napoli, valida per la 27ª giornata della Serie A 2025-2026, emergono indicazioni chiare sul momento della squadra partenopea e sulle scelte in programma. Le dichiarazioni del tecnico riflettono una valutazione orientata all'unità del gruppo, all'atteggiamento da mantenere e all'importanza di un rientro in gruppo che potrebbe incidere sulle dinamiche turate dal periodo di assenza. Una lettura accurata del clima interno accompagna l'attenzione verso l'imminente sfida. Conte ha sottolineato che l'atteggiamento mostrato nelle partite recenti è stato corretto e deve restare come parametro di riferimento anche per la gara odierna.

© Mondosport24.com - Conte difende l’atteggiamento del Napoli: «Non abbiamo mai sbagliato nelle ultime partite»

