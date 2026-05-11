Al termine della partita tra Napoli e Bologna, il portiere Alisson Santos ha commentato ai microfoni di DAZN, manifestando la sua delusione per la sconfitta subita negli ultimi minuti di gioco. Ha parlato del suo rapporto con l’allenatore e ha espresso il suo disappunto riguardo al risultato finale, che ha lasciato il team con un senso di inattesa frustrazione. Nessuna altra informazione è stata fornita su altri aspetti dell’incontro.

Alisson Santos ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Napoli-Bologna, esprimendo tutta la sua delusione per la sconfitta arrivata negli ultimissimi minuti di partita. Alisson Santos dopo Napoli-Bologna: le dichiarazioni. L’ala brasiliana, a segno per la quarta volta in questo campionato, ha rilasciato parole amare al termine del match: “ Il risultato ci ha ferito. Non sono molto felice. Non sono di grande umore. Speriamo di lavorare bene per la prossima settimana. Conte? Mi aiuta sempre. Ho imparato molto con lui, tutta la settimana mi parla per aiutarmi a migliorarmi sempre di più. Sono molto contento qui e spero di continuare. L’esultanza nuova? Spero di farla sempre più spesso”.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Bologna, Alisson: “Il risultato ci ha ferito. Vi racconto il mio rapporto con Conte”

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NAPOLI-BOLOGNA 2-0: LA SUPERCOPPA È DI CONTE

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