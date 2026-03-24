Lang svela | Il medico mi ha detto che continuerò a vivere e per fortuna ho ancora il mio pollice Su Napoli e Conte vi racconto…

Un artista ha riferito di aver ricevuto una notizia positiva da un medico, che gli ha comunicato che potrà continuare a vivere e che tiene ancora il suo pollice. Successivamente, ha annunciato che parlerà di Napoli e di una figura politica. La sua testimonianza si concentra sulla salute e su alcuni argomenti di cui intende discutere.

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