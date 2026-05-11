Una partita tra Napoli e Bologna si è conclusa con un risultato di 3-2 a favore dei padroni di casa, in una sfida giocata al Maradona. La squadra ospite ha avuto un momento difficile in campo, mentre l'allenatore della squadra vincente ha ottenuto una vittoria che ha avuto ripercussioni sulla posizione in classifica. La partita ha anche influenzato i piani della squadra qualificata per la Champions League.

Sprofondo rossoblù. E la Champions ritarda. Più che il monday night, quello del Maradona di ieri è sembrato il blue monday. Il lunedì più triste dell’anno. Perché l’animo dei tifosi azzurri, oggi, difficilmente potrebbe essere diverso. Ancora al secondo posto, ma con una sconfitta che riapre tutto e che ha un solo lato positivo: una spettacolare domenica di campionato. Tutte insieme, ora: Napoli, Juventus e Milan, Roma e Como. Si giocheranno tutto alle 12.30, con gli azzurri a Pisa dopo il vantaggio dilapidato contro la squadra di Italiano. Una vittoria che rilancia il Bologna nelle valutazioni, che spegne gli entusiasmi in casa Napoli. In toscana sarà gara vera dopo una partita passata a vivere di spunti e di nervi, troppo imprecisi per essere veri.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli-Bologna 3-2, azzurri horror al Maradona: Italiano manda Conte al tappeto

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