Lazio trionfa a Napoli | Sarri supera Conte prima sconfitta al Maradona per gli azzurri

Da napolipiu.com 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lazio ha vinto a Napoli, segnando la prima sconfitta casalinga degli azzurri al Maradona in questa stagione. La squadra ospite ha superato gli avversari con un risultato che ha interrotto una serie di successi casalinghi dei partenopei. La partita ha visto l'allenatore della Lazio superare il suo ex collega, portando la squadra a ottenere un risultato positivo in trasferta.

"> Il Napoli Affonda in Casa: Sconfitta deludente contro la Lazio. Sabato 18 aprile 2026, il Napoli subisce una pesante battuta d’arresto in casa contro la Lazio, la squadra allenata da Maurizio Sarri. Il risultato finale di 0-2 non solo segna la prima sconfitta stagionale per gli azzurri al Maradona, ma avvicina ulteriormente lo scudetto all’Inter, ora a +12 punti in classifica. Questo evento ha spazzato via le ultime speranze dei tifosi del Napoli di inseguire il titolo. Un Napoli Sotto Tonico e la Solidità della Lazio. L’incontro ha messo in evidenza le difficoltà del Napoli, che sembrava un’ombra della squadra ammirata all’inizio della stagione.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Lazio trionfa a Napoli: Sarri supera Conte, prima sconfitta al Maradona per gli azzurri.

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