Lazio trionfa a Napoli | Sarri supera Conte prima sconfitta al Maradona per gli azzurri

La Lazio ha vinto a Napoli, segnando la prima sconfitta casalinga degli azzurri al Maradona in questa stagione. La squadra ospite ha superato gli avversari con un risultato che ha interrotto una serie di successi casalinghi dei partenopei. La partita ha visto l'allenatore della Lazio superare il suo ex collega, portando la squadra a ottenere un risultato positivo in trasferta.

"> Il Napoli Affonda in Casa: Sconfitta deludente contro la Lazio. Sabato 18 aprile 2026, il Napoli subisce una pesante battuta d’arresto in casa contro la Lazio, la squadra allenata da Maurizio Sarri. Il risultato finale di 0-2 non solo segna la prima sconfitta stagionale per gli azzurri al Maradona, ma avvicina ulteriormente lo scudetto all’Inter, ora a +12 punti in classifica. Questo evento ha spazzato via le ultime speranze dei tifosi del Napoli di inseguire il titolo. Un Napoli Sotto Tonico e la Solidità della Lazio. L’incontro ha messo in evidenza le difficoltà del Napoli, che sembrava un’ombra della squadra ammirata all’inizio della stagione.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Lazio trionfa a Napoli: Sarri supera Conte, prima sconfitta al Maradona per gli azzurri. Notizie correlate Napoli-Lazio 0-2: gli azzurri crollano a sorpresa, Sarri annulla ConteUna brutta sconfitta per il Napoli di Conte, che cade in casa dopo un anno e mezzo in campionato contro la Lazio di Sarri. Conte vicino al record di Sarri: Napoli imbattuto al MaradonaIl Napoli continua a trasformare lo stadio Maradona in un vero e proprio fortino. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Napoli ko in casa dopo 26 giornate, la Lazio vince 2-0; La Lazio vince 2-0, Napoli ko in casa; Serie A: Napoli-Lazio 0-2, Inter a +12 sugli azzurri; Che delusione per il Napoli, 0-2 senza storia contro la Lazio: al Maradona trionfa Sarri. Napoli-Lazio, Sarri: Scelte pensate per oggi, martedì faremo la conta. Lazzari...Le parole dell'allenatore biancoceleste, intervenuto dopo il triplice fischio del match contro i partenopei dalla sala stampa del Maradona ... cittaceleste.it Napoli-Lazio, Conte: Tutti non pervenuti, ora la qualificazione alla Champions e...Le parole del tecnico salentino, intervenuto dopo il triplice fischio del match contro il Napoli direttamente dalla sala stampa del Maradona ... cittaceleste.it La Lazio trionfa al Maradona con i goal di Cancellieri e Basic! @lazio_e libertà x.com La #Fiorentina trionfa contro la #Lazio 1-0 e trova tre punti preziosissimi in vista della salvezza. Decisiva l’incornata I biancocelesti provano a ribaltare il risultato con l’ingresso in campo di #Noslin ed un #Tavares frizzante, ma la via del gol non si trov facebook