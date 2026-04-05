Cremonese-Bologna 1-2 rossoblu vincono con gol di Joao Mario e Rowe

Il Bologna ha vinto 2-1 contro la Cremonese in una partita di Serie A giocata allo stadio 'Zini' di Cremona. La gara si è svolta domenica 5 aprile, con i gol decisivi segnati da Joao Mario e Rowe per la squadra ospite. La Cremonese ha segnato un gol, ma non è riuscita a pareggiare. La partita ha rappresentato la 31a giornata del campionato italiano.

Cremona 5 apr. - (Adnkronos) - Il Bologna sconfigge oggi, domenica 5 aprile, la Cremonese 2-1 in un match valido per la 31a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Zini' di Cremona. A decidere la partita i gol di Joao Mario al 3' e Rowe al 16'. Inutile il gol di Bonazzoli su rigore al 91' per i padroni di casa che chiudono in dieci uomini per l'espulsione di Maleh al 94'. Al 96' restano in dieci anche gli ospiti per l'espulsione per doppia ammonizione di Ferguson. In classifica i rossoblù salgono all'ottavo posto con 45 punti, scavalcando di una lunghezza la Lazio. I grigiorossi restano fermi a quota 27 in 17a posizione insieme al Lecce. "Semplicemente il Bologna ci è stato superiore. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cremonese-Bologna 1-2, rossoblu vincono con gol di Joao Mario e Rowe Leggi anche: Cremonese-Bologna 1-2, i gol di Joao Mario e Rowe valgono 3 punti e inguaiano i grigiorossi Leggi anche: Pagelle Cremonese Bologna: magia Joao Mario, Rowe dominante. Maleh-Ferguson nel finale…VOTI Temi più discussi: Cremonese-Bologna: probabili formazioni e statistiche; Cremonese-Bologna, il pronostico della nostra intelligenza artificiale; Diretta Cremonese-Bologna: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN; Cremonese-Bologna, la probabile formazione grigiorossa. Cremonese-Bologna 1-2, nel finale espulsi Maleh e FergusonIl Bologna stende la Cremonese in casa per 1-2. Nel weekend che segna il ritorno della Serie A dopo l'infelice pausa dedicata ai playoff per le qualificazioni ... lapresse.it Cremonese-Bologna 1-2: vittoria felsinea nel giorno di PasquaIl Bologna batte 2-1 la Cremonese a Pasqua. Decisive le reti di Joao Mario e Rowe, inutile il gol su rigore di Bonazzoli nel finale. lifestyleblog.it Cremonese-Bologna 1-2, le pagelle della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA x.com Gli straordinari ultimi 10 minuti di Cremonese-Bologna fallo di Ravaglia su Romano Mussolini e rigore per la Cremonese realizzato da Bonazzoli per l'1-2 Gomitata di Maleh a Zortea e rosso diretto per il centrocampista della Cremonese M - facebook.com facebook