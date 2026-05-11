Calcio Napoli sconfitto al Maradona dal Bologna | una magia di Rowe vale i tre punti ai felsinei

Nel match valido per il 36° turno di Serie A, il Bologna ha ottenuto una vittoria per 3-2 contro il Napoli al stadio Diego Armando Maradona. La partita è stata caratterizzata da numerosi momenti di tensione e da un gol decisivo di Rowe, che ha portato i felsinei alla vittoria. La gara ha visto diverse azioni pericolose da entrambe le squadre e un finale ricco di emozioni.

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Al Diego Armando Maradona il Bologna batte il Napoli 3-2 al termine di una sfida spettacolare e ricca di colpi di scena, valida per il 36° turno di Serie A. A decidere il Monday Night è una prodezza di Jonathan Rowe in pieno recupero, che regala ai rossoblù tre punti pesantissimi dopo una gara giocata a viso aperto. Per la formazione di Antonio Conte arriva invece una battuta d’arresto dolorosa nella corsa Champions: gli azzurri restano secondi, ma senza ancora la certezza matematica della qualificazione europea. L’avvio è vivace e il Bologna si rende subito pericoloso con Bernardeschi, che al 4’ calcia largo dal limite. Il Napoli prova a...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio, Napoli sconfitto al Maradona dal Bologna: una magia di Rowe vale i tre punti ai felsinei ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Napoli-Bologna, Rowe gela il Maradona: Champions ancora in bilicoIl Napoli si ferma in casa con il Bolgona e resta risucchiata nella corsa alla Champions Legue. Leggi anche: Il Napoli cade a sorpresa contro il Bologna: Rowe gela il Maradona nel recupero Argomenti più discussi: Il film dello scudetto dell'Inter; Milan ko, il Napoli resta secondo; Tra Como e Napoli è un pareggio senza gol; L’Apu Udine chiude il campionato con una netta sconfitta a Napoli. In serata, sul canale YouTube di SoloNapoli (link al primo commento), l'ultima puntata di Grazie al Calcio. L'avvicinamento a Como - Napoli e le lacrime dello sconfitto Inzaghi che non ha ancora elaborato il lutto. ? | #NapoliCasualMedia x.com Il Lazio domina assolutamente contro il Napoli al Maradona. Napoli 0:2 Lazio reddit Calcio Napoli sconfitto nel finaleNon è bastata la rimonta a cavallo della pausa al Napoli per avvicinarsi alla qualificazione alla prossima Champions League. bluewin.ch