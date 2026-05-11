Napoli, 11 maggio 2026 - Nella conferenza stampa della vigilia di Italiano, la partita era stata definita la 'bella' dopo che la gara di andata in campionato aveva premiato il Bologna e la finale di Supercoppa Italiana invece aveva sorriso al Napoli. Sarà proprio per la voglia di rivalsa dopo il ko di Riad o semplicemente per invertire il recente trend e andare a caccia dell'ottavo posto in classifica, ma fatto sta che i rossoblù partono fortissimo, andando in vantaggio al 9' con un bolide di Bernardeschi prima del raddoppio di Orsolini dal dischetto al 34' (punito dopo on field review dall'arbitro Piccinini un...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli-Bologna 2-3, i rossoblù mettono le ali e allontanano gli azzurri dalla Champions

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NAPOLI - BOLOGNA CREATORS FOOTBALL LEAGUE OPEN CUP | GIORNATA 2

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