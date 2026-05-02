Como-Napoli 0-0 | Champions blindata per gli azzurri passo avanti ma non tutto è risolto

Il Napoli ha concluso la partita contro il Como con un pareggio a reti inviolate, 0-0. La sfida si è disputata in trasferta e, grazie a questo risultato, la squadra mantiene un vantaggio considerevole sulla seconda in classifica, avvicinandosi alla qualificazione alla prossima Champions League. La partita ha visto entrambe le squadre impegnate senza riuscire a segnare, consolidando la posizione del Napoli in classifica.