Como-Napoli 0-0 | Champions blindata per gli azzurri passo avanti ma non tutto è risolto
Il Napoli ha concluso la partita contro il Como con un pareggio a reti inviolate, 0-0. La sfida si è disputata in trasferta e, grazie a questo risultato, la squadra mantiene un vantaggio considerevole sulla seconda in classifica, avvicinandosi alla qualificazione alla prossima Champions League. La partita ha visto entrambe le squadre impegnate senza riuscire a segnare, consolidando la posizione del Napoli in classifica.
? In Sintesi Il Napoli pareggia 0-0 in trasferta contro il Como, compiendo un passo quasi definitivo verso la qualificazione alla prossima Champions League. Con questo risultato, la squadra di Antonio Conte sale a 70 punti, mantenendo un vantaggio di 8 lunghezze sui lariani e 9 sulla Roma a sole tre giornate dal termine del campionato. Di conseguenza, lo Scudetto 2025-2026 finisce virtualmente nelle mani dell’ Inter, a cui basterà un pareggio contro il Parma per la matematica certezza. Nel post-partita, Conte ha elogiato la prestazione dei suoi ragazzi contro la formazione di Cesc Fabregas, difendendo la prova opaca di Kevin De Bruyne (sostituito al 60?).🔗 Leggi su Napolissimo.it
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