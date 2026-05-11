Nel match tra Napoli e Bologna, finito 2-3, l'allenatore ha dichiarato che non ci sarà bisogno di cambiare qualcosa nelle ultime due partite, aggiungendo che il prossimo anno sarà Dio a provvedere. La squadra partenopea non ha ripreso a segnare dopo il pareggio con il Como e ha perso altri punti chiave nella corsa alla qualificazione in Champions League.

Il Napoli non riattacca la spina dopo lo 0-0 di Como e perde altri punti fondamentali per la lotta Champions. Conte mantiene il secondo posto, ma ora si trova a sole tre lunghezze dalla Roma che al momento occupa il quinto gradino della classifica della Serie A. Un Napoli troppo spento, e i 10 minuti di fuoco degli azzurri (dal 40esimo del primo tempo al quinto della ripresa), non bastano per portare a casa la qualificazione matematica all'Europa dei grandi, che ora è leggermente più lontana. Queste le parole di Antonio Conte dopo la partita: «L'inizio di partita? Quando pressi bisogna andare forte. Se non lo fai corri solo e fai fatica.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli-Bologna 2-3, Conte: «Cambiare qualcosa nelle ultime due? No, poi il prossimo anno Dio vede e provvede»

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