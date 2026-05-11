Napoli-Bologna 2-3 Conte | Cambiare qualcosa nelle ultime due? No poi il prossimo anno Dio vede e provvede

Da ilmattino.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Napoli e Bologna, finito 2-3, l'allenatore ha dichiarato che non ci sarà bisogno di cambiare qualcosa nelle ultime due partite, aggiungendo che il prossimo anno sarà Dio a provvedere. La squadra partenopea non ha ripreso a segnare dopo il pareggio con il Como e ha perso altri punti chiave nella corsa alla qualificazione in Champions League.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Napoli non riattacca la spina dopo lo 0-0 di Como e perde altri punti fondamentali per la lotta Champions. Conte mantiene il secondo posto, ma ora si trova a sole tre lunghezze dalla Roma che al momento occupa il quinto gradino della classifica della Serie A. Un Napoli troppo spento, e i 10 minuti di fuoco degli azzurri (dal 40esimo del primo tempo al quinto della ripresa), non bastano per portare a casa la qualificazione matematica all'Europa dei grandi, che ora è leggermente più lontana. Queste le parole di Antonio Conte dopo la partita: «L'inizio di partita? Quando pressi bisogna andare forte. Se non lo fai corri solo e fai fatica.🔗 Leggi su Ilmattino.it

napoli bologna 2 3 conte cambiare qualcosa nelle ultime due no poi il prossimo anno dio vede e provvede
© Ilmattino.it - Napoli-Bologna 2-3, Conte: «Cambiare qualcosa nelle ultime due? No, poi il prossimo anno Dio vede e provvede»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Napoli Bologna 2-0 La vittoria della Supercoppa italiana 2025 in diretta da Riyadh

Video Napoli Bologna 2-0 ? La vittoria della Supercoppa italiana 2025 in diretta da Riyadh

Notizie correlate

Napoli, Antonio Conte è pronto a puntare sui giovani il prossimo annoColi Saco, di proprietà del Napoli, ha dimostrato con la maglia dell’Ancona nella passata stagione tutte le sue potenzialità.

Leggi anche: Moggi: “Per me Conte rimarrà a Napoli anche l’anno prossimo”

Argomenti più discussi: Napoli-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Napoli-Bologna: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Napoli-Bologna: probabili formazioni e statistiche; Probabile Formazione - 36° Giornata.

napoli bologna napoli bologna 2 3Napoli-Bologna 2-3, gol e highlights: la decide Rowe in semi-rovesciataCon il nono centro in questo campionato, Riccardo Orsolini è diventato il terzo giocatore del Bologna a realizzare almeno nove gol in quattro differenti stagioni di Serie A nell'era dei tre punti a ... sport.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web