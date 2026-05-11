Una partita caratterizzata da un risultato sorprendente, con il Napoli sconfitto in casa dal Bologna per 3-2. La gara si è svolta allo stadio Maradona e ha visto i rossoblù prevalere nel finale, mandando al tappeto gli azzurri. La sconfitta infligge un rallentamento alla corsa del Napoli in campionato e influisce sui piani di qualificazione in Champions League. La partita è stata segnata da diversi episodi e da un andamento incerto fino alla fine.

Sprofondo rossoblù. E la Champions ritarda. Più che il monday night, quello del Maradona di ieri è sembrato il blue monday. Il lunedì più triste dell’anno. Perché l’animo dei tifosi azzurri, oggi, difficilmente potrebbe essere diverso. Ancora al secondo posto, ma con una sconfitta che riapre tutto e che ha un solo lato positivo: una spettacolare domenica di campionato. Tutte insieme, ora: Napoli, Juventus e Milan, Roma e Como. Si giocheranno tutto alle 12.30, con gli azzurri a Pisa dopo il vantaggio dilapidato contro la squadra di Italiano. Una vittoria che rilancia il Bologna nelle valutazioni, che spegne gli entusiasmi in casa Napoli. In toscana sarà gara vera dopo una partita passata a vivere di spunti e di nervi, troppo imprecisi per essere veri.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli-Bologna 2-3, azzurri horror al Maradona: Italiano manda Conte al tappeto

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