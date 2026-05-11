Napoli-Bologna 0-2 Orsolini realizza il calcio di rigore al trentaquattresimo LIVE

Nel match tra Napoli e Bologna, terminato con il risultato di 0-2, Orsolini ha segnato un calcio di rigore al 34º minuto. La partita si è svolta allo stadio Maradona, con il Napoli di Conte che cercava di conquistare una vittoria per assicurarsi la qualificazione matematica alla prossima Champions League. La sfida si è conclusa con la vittoria degli emiliani, che hanno ottenuto i tre punti.

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