Napoli-Bologna 0-2 Orsolini realizza il calcio di rigore al trentaquattresimo LIVE
Nel match tra Napoli e Bologna, terminato con il risultato di 0-2, Orsolini ha segnato un calcio di rigore al 34º minuto. La partita si è svolta allo stadio Maradona, con il Napoli di Conte che cercava di conquistare una vittoria per assicurarsi la qualificazione matematica alla prossima Champions League. La sfida si è conclusa con la vittoria degli emiliani, che hanno ottenuto i tre punti.
Il Napoli di Conte affronta il Bologna allo stadio Maradona per chiudere il turno di Serie A. Gli azzurri centrando una possibile vittoria contro gli emiliani si assicurerebbero la qualificazione matematica alla prossima Champions League. Conte però ai suoi chiede non solo la qualificazione ma anche il voler concludere il campionato al secondo posto alle spalle dell’Inter vincente. Per la sfida contro gli uomini di Vincenzo Italiano, Conte ritrova dal primo minuto il capitano Giovanni Di Lorenzo dopo l’infortunio lungo cento giorni. Per il resto confermato più o meno lo stesso undici tipo delle ultime uscite. Altra importante differenza però è la presenza di Giobane insieme ad Hojlund e Alisson a completare il tridente causa piccolo infortunio al sopracciglio per De Bruyne.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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LIVE Napoli-Bologna 0-2 Serie A 2025/2026: Orsolini Segna Dal RigoreSerie A 2025/2026, 36a giornata. Le ultime notizie sulla partita Napoli-Bologna: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it